LETTURE ESTIVE – Ancora il regolamento Reach e la scadenza.2018. Questa volta segnaliamo l’area del portale del Ministero della Salute che riguarda la Sicurezza chimica.

In apertura e immediatamente evidente il form per la ricerca dei Prodotti pericolosi, lo strumento attraverso il quale gli utenti sito potranno ricercare i prodotti per Anno notifica, Tipologia notifica e Categoria. Dal 2006 al 2017, Allarme consumatori o Reazione alla notifica, categorie come abbigliamento, accendini, cancelleria, puericultura, casalinghi, cosmetici, giocattoli, veicoli, prodotti chimici e utensili professionali

Proseguendo la pagina affronta il Reach (regolamento, ruolo ministero, linee guida, Echa, vigilanza e Schede di sicurezza), quindi informazioni e schede sulla classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati.

Si parla poi di amianto, di altre sostanze, i preparati: norme, archivio, gas tossici, detergenti, deodoranti.

In ultima istanza il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie CCM, le attività internazionali e il “Rapex European Rapid Alert System for non-food consumer products.

Info: Ministero Salute Sicurezza chimica

Ti potrebbe interessare