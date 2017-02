ROMA – Lavori usuranti, lavoratori precoci, regime sperimentale donna. Questi alcuni degli argomenti affrontanti dall’Inps in una serie di schede nelle quali riassume le novità in materia previdenziale introdotte dalla Legge di Bilancio 2017.

L’elenco completo degli argomenti trattati riporta:

Abolizione Penalizzazioni;

APE Sociale – Anticipo pensionistico;

APE Volontaria – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica;

Beneficio per i lavoratori precoci;

Beneficio per addetti a lavori usuranti;

Cumulo di periodi assicurativi;

Quattordicesima;

Regime sperimentale donna (c.d. opzione donna).

Per quanto riguarda ad esempio la pensione per i lavori usuranti, la scheda informa su cosa sia e a chi si rivolge tale possibilità, il dettaglio delle mansioni che vengono considerate usuranti, i requisiti per l’accesso al beneficio, i requisiti dal 2016 al 2026, decorrenza e mancata applicazione delle finestre mobili.

Come si ottiene. “Per ottenere la pensione anticipata con i requisiti agevolati, è necessario che venga riconosciuto il beneficio per lavoratori addetti ad attività lavorative particolarmente faticose e pesanti.

La domanda di accesso al beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate all’Inps territorialmente competente:

entro il 1º marzo 2017 qualora i requisiti agevolati siano maturati nel corso del 2017;

entro il 1º maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018 (ad esempio: se i requisiti saranno maturati nel 2018 la domanda deve essere presentata entro il 1° maggio 2017)”.

Info: Inps, novità Legge Bilancio 2017 in materia previdenziale

