arriviamo a segnalare uno dei primi riferimenti istituzionali per quanto riguarda assistenza, informazioni, comunicazioni. Anche in questo caso un sito noto ai lettori: Helpdesk Reach del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Regolamento, la legislazione, i ruoli e le responsabilità ad esso associate. La sezione destinata alle PMI, il SIEF forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze. Le FAQ, le guide tecniche.

Scadenza Reach 2018: “Tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo, in una fascia compresa tra 1 e 100 tonnellate l’anno, devono essere registrate entro il 31 maggio 2018 presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Si tratta dell’ultimo termine di registrazione stabilito dal regolamento CE n. 1907/2006 (cd. REACH) per le sostanze chimiche già esistenti. Un obbligo per le imprese che consentirà però di raccogliere enormi quantità di dati sulle sostanze fabbricate o usate in Europa, migliorando, in ultima analisi, la salute dell’uomo e dell’ambiente”.

Sul sito vengono riportati gli aggiornamenti e le novità provenienti dall’Echa, le date gli Open Day, i webinar. Ancora, il Navigator per le sostanze SVHC e il Sea Tool per l’analisi riguardante l’autorizzazione.

Info: helpdesk reach dal sito del ministero sviluppo economico

