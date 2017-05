ROMA – Agevolazioni asili nido. Sono state pubblicate da Inps istruzioni operative e scadenze per la presentazione delle domande relative ai buoni di 1000 euro per frequenza asili nido o forme di supporto presso la propria abitazione. Buono stabilito con l’articolo 1 comma 355 della Legge n. 232 del 2016 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017.

Le agevolazioni riguardano in dettaglio le rette degli asili nido sia pubblici che privati e il supporto in casa per bambini affetti da patologie croniche che abbiano meno di tre anni.

Per quanto riguarda il nido i contributi verranno versati mensilmente e non sono cumulabili con le detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, della Legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). Per il supporto presso la propria abitazione il bonus verrà erogato in una sola soluzione.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre. La modalità sarà totalmente telematica e si potrà utilizzare attraverso:

“WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi”.

I benefici verranno riconosciuti fino al limite delle risorse stanziate: 144 milioni per il 2017, 250 per 2018, 300 per 2019, 330 per 220.

Info: Inps circolare n.88 del 22 maggio 2017 istruzioni domande buono asilo nido

