ROMA – 7 milioni 338mila nel 2016, 518mila in meno rispetto al 2006, età media 60 anni. Questi alcuni dei dati del rapporto Le casalinghe in Italia 2016 pubblicato da Istat.

Il 40,9% ha più di 65 anni, l’8,5% fino a 34. Il 63,8% vive al Centro -Sud, il 42,1% vive in una coppia con figli, il 19,8% sola. In gran parte in casa con i figli fino a 54 anni, meno dopo i 55 anni. Il 42,3% delle casalinghe anziane vive sola.

Più della metà non hai mai svolto attività lavorativa retribuita, ma tra le casalinghe sotto i 34 anni nel 73% dei casi non si cerca lavoro per motivi familiari. 600 mila donne hanno cercato lavoro e sono scoraggiate per non averlo trovato.

Ritenute scarse nel 47,4% dei casi le risorse economiche delle quali si dispone e nel 2015 le casalinghe in povertà assoluta erano 700mila, con 9,3% di incidenza sul totale e incidenza doppia rispetto alle donne lavoratrici. Il 37,7% ha un bancomat.

Per quanto riguarda l’entità del lavoro svolto in casa, Istat indica che nel 2014 dei 71 miliardi e 353 milioni di ore di lavoro non retribuito per attività domestiche (cura di bambini, adulti e anziani della famiglia, volontariato, aiuti informali) il 71% è stato svolto da donne, ovvero più di 50 miliardi di ore e di queste 20 miliardi da casalinghe. Per comprendere la mole nel 2014 le ore per lavoro retribuito sono state 41 miliardi e 794 milioni.

“Nel 2014 oltre 7 milioni di casalinghe da sole hanno effettuato un numero di ore di lavoro non retribuito simile a quello prodotto da poco più di 25 milioni di uomini di 15 anni e più”.

Nel rapporto anche dati in merito a salute e incidenti domestici. Al quesito “Come va in generale la sua salute?” ha risposto “bene o molto bene” il 10,6%, il 41,2% “né bene né male”. Il 56% ha riferito di soffrire di almeno una malattia cronica presentata in una lista di quindici. 169mila incidenti domestici nel 2014, 149mila le casalinghe coinvolte. Caduta 65% dei casi, ustioni 18,5%, ferite 14%. Lesione più frequente è la frattura (36%). Metà degli incidenti accaduti in cucina.

