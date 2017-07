ROMA – Bonus asilo nido. Sono state pubblicate da Inps le nuove istruzioni operative per richiedere il bonus asilo nido 2017 tramite l’applicativo rilasciato dall’Istituto il 17 luglio 2017. Le istruzioni seguono le precedenti rilasciate il 22 maggio 2017 che hanno interessato la fase transitoria 1° gennaio 2017-17 luglio 2017.

Le domande per il bonus potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2017. Ricordiamo che il contributo è di 1000 euro e viene riservato ai genitori di minori nati o adottati dal 1° gennaio 2016, per sostenere la frequenza di asili nido pubblici e privati o per sostenere forme di supporto domestico per bambini sotto i tre anni affetti da patologie croniche.

Il bonus verrà erogato in 11 mensilità per l’asilo e in soluzione unica per assistenza domiciliare. Per il nido il primo pagamento potrà corrispondere al cumulo delle mensilità affrontate fino al momento della presentazione della domanda e da quel momento in poi proseguirà la normale rateizzazione.

Ricordiamo le modalità per l’invio delle domande:

WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto, tramite PIN dispositivo, Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

Enti di Patronato, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Qui l’applicativo online.

Info: Inps, servizio e istruzioni operative bonus nido 17 luglio

Ti potrebbe interessare