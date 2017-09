ROMA – Voucher internazionalizzazione. È stata indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico la seconda edizione del finanziamento per l’internazionalizzazione delle Piccole e medie imprese, voucher per contributi a fondo perduto per investimenti utili ad aumentare la competitività delle imprese a livello internazionale.

La somma stanziata dal Ministero (Decreto 17 luglio 2017 – GU 18 settembre 2017) è di 26 milioni di euro dal Pon Imprese&Competitività 2014-2020 e per effetto del Piano di Promozione straordinaria per il Made in Italy.

I voucher sosterranno le Pmi per usufruire per un anno di un temporary export manager, ovvero di professionalità in grado di intervenire nella capacità di accesso nei mercati internazionali. Per questa nuova edizione potranno presentare domanda anche le Pmi in forma di società di persone. I contributi saranno di diversa entità seguendo le esigenze di ogni azienda; per le Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata previsto lo stanziamento di risorse comunitarie.

Le domande dovranno essere inviate online dal 28 novembre ore 10.00 fino alle 16.00 del 1° dicembre 2017, e potranno essere compilate a partire dalle 10.00 del 21 novembre.

Sono stati riaperti anche i termini per essere iscritti nell’elenco delle aziende che possono fornire servizi di internazionalizzazione. Gli interessati potranno candidarsi dal 16 ottobre al 31 ottobre.

Info: seconda edizione voucher internazionalizzazione Pmi

Ti potrebbe interessare