ROMA – Voucher. Sono state pubblicate da Inps con messaggio n.1652 del 14 aprile le istruzioni per l’utilizzo dei buoni per lavoro accessorio acquistati prima del 17 marzo 2017, ovvero prima dell’abrogazione della normativa di riferimento disposta dal Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25.

Secondo quanto riportato nelle istruzioni Inps per i voucher acquistati entro il 17 marzo saranno possibili l’utilizzo e la comunicazione delle prestazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2017. “Non sarà possibile, invece, registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017”.

Restano invariati a 24 mesi i termini per la riscossione del prestatore, 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai e dalle banche popolari.

Info: nota Inps gestione periodo transitorio voucher

Ti potrebbe interessare