ROMA – Rinnovo abilitazione quinquennale verifiche periodiche. È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro il decreto interdirettoriale n.53/17 sul rinnovo provvisorio per gli iscritti negli elenchi del 21 maggio 2012 e del 30 luglio 2012.

Il decreto arriva dopo la circolare n.11 del 17 maggio 2017 riguardante il rinnovo quinquennale e riporta nuove scadenze per “consentire, in via temporanea, la continuità operativa ai soggetti abilitati a svolgere le loro funzioni che abbiano già presentato istanza di rinnovo e le cui abilitazioni siano in scadenza al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017″.

Per i soggetti citati il breve regime provvisorio introduce la nuova scadenza di 120 giorni a decorrere dalla data della propria iscrizione.

Info: verifiche attrezzature lavoro, rinnovo provvisorio abilitati

Ti potrebbe interessare