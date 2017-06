ROMA – Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli. Sono state pubblicate da Inps con circolare n.96 del 31 maggio le indicazioni per i contributi obbligatori per il 2017, contribuzione Ivs, maternità, Inail e agevolazioni.

La circolare riporta informazioni sulle aliquote a partire dal reddito medio convenzionale che per il 2017 è di Euro 56,83, tabelle per aliquota di finanziamento e di computo, zona normale e zona svantaggiata, riduzioni per gli agricoltori che abbiano meno di 21 anni.

Per quanto riguarda la maternità, il contributo per ciascuna unità attiva in Gestione speciale per l’anno 2017 “è fissato nella misura di € 7,49”. Per Inail nel 2017 resta nella misura capitaria annua di 768,50 euro e di 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

Scadenze per i pagamenti F24: 17 luglio, il 18 settembre, il 16 novembre 2017 e il 16 gennaio 2018.

La circolare riporta infine indicazioni per esonero Ivs e contributo addizionale ex art.1 commi 344 e 345 della Legge 11 dicembre 2016 n.232, per chi ha meno di 40 anni con iscrizioni nel 2017 e per chi ha meno di 40 anni e un’azienda in zone montane o svantaggiate e che si è iscritto nel 2016. Ovvero i casi trattati in dettaglio nella circolare n.85 dell’11 maggio 2017.

Info: Inps circolare n.96 del 31 maggio 2017

