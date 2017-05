ROMA – Certificato medico di gravidanza online. Sono state pubblicate da Inps con circolare n.82 del 4 maggio 2017 le indicazioni per la trasmissione telematica dei certificati e sulla procedura creata in ottemperanza al Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 che ha modificato l’art. 21 del Decreto legislativo n. 151/2001.

Trasmissione

La circolare riporta indicazioni per i medici del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati che sono gli unici a poter trasmettere il certificato. Sarà il medico a trasmettere online il documento che attesti la gravidanza o l’interruzione di gravidanza e che ne rilascerà alla donna interessata il numero univoco identificativo.

Il certificato resterà disponibile nel sistema online Inps e potrà essere consultato dal datore di lavoro o dalla persona interessata tramite accesso con: PIN, CNS o SPID per la donna; PIN o CNS datori di lavoro e incaricati.

L’annullamento online per trasmissione errata è consentito. Il medico potrà effettuarlo utilizzando la stessa modalità adottata per l’invio ma entro la mezzanotte del giorno successivo all’invio.

Periodo transitorio

Per tre mesi a partire dal 4 maggio sarà possibile ancora rilasciare certificati cartacei. Trascorsi i tre mesi la modalità online sarà l’unica utilizzabile.

Informazioni e assistenza da Contact Center Integrato Inps-Inail numero verde 803164 o numero a pagamento 06164164.

Inps ricorda che la certificazione oggetto della circolare e la procedura riguardano esclusivamente “la fruizione di una delle prestazioni ricadenti nell’ampio alveo della tutela della maternità e per cui si presenta richiesta, come, ad esempio, nel caso di richiesta del c.d. Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore“.

Info: Inps telematizzazione certificato medico gravidanza

