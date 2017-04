ROMA – 30 aprile 2017. Il Ministero dell’Ambiente comunica che è stata prorogata la scadenza per partecipare al bando che concede finanziamenti per la progettazione di interventi di bonifica amianto.

Si tratta del bando, la cui scadenza originaria era stata fissata al 30 marzo 2017, destinato alle amministrazioni pubbliche per sostenerne la progettazione sia preliminare che definitiva dei programmi di rimozione e smaltimento amianto. Deriva dal Fondo per il 2016, 2017 e 2018 istituito presso il Ministero dell’Ambiente ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio 2017.

La candidatura è su procedura online. Questo l’applicativo che deve essere utilizzato.

Info: Ministero Ambiente proroga bando progettazione bonifica amianto

Ti potrebbe interessare