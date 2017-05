ROMA – Credito d’imposta amianto. Il Ministero dell’Ambiente informa circa l’analisi in corso delle istanze inviate dai soggetti titolari di reddito di impresa ai sensi del Decreto Ministeriale del 15 giugno 2016 (G.U. n. 243 del 17 ottobre 2016). Istanze per bonifiche amianto nelle strutture produttive effettuate nel 2016.

Entro il 30 giugno il Ministero invierà all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione e il relativo credito e successivamente il Ministero stesso informerà le aziende. Viene segnalato l’elevato numero di istanze e la loro eterogeneità, fattori che stanno influendo nella disamina dei documenti.

“Per le ragioni sopra evidenziate, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque ha in corso la valutazione della riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel rispetto di quanto previsto all’art. 2 comma 1 del D.M. di che trattasi”.

Info: nota Ministero Ambiente riconoscimento credito imposta amianto

