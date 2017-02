ROMA – Fondo eredi lavoratori portuali vittime amianto. Con la circolare n.7 del 9 febbraio 2017 sono state pubblicate da Inail le modalità per richiedere di beneficiare delle prestazioni previste dal Fondo istituito dalla Legge di Stabilità 2016 e dal decreto 27 ottobre 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 2017.

Scadenze e moduli

Ricordiamo che il fondo dispone di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. In particolare, riassume la circolare Inail “la prestazione economica ha natura risarcitoria essendo destinata a concorrere al pagamento, in favore dei beneficiari, della somma giudizialmente accertata per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale così come liquidata in sentenza. L’importo della prestazione è stabilito annualmente dall’Inail, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel rispetto dei limiti di spesa suddetti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La predetta percentuale è fissata, con determinazione del Presidente dell’Istituto, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande per ciascun anno”.

Per presentare domanda occorre utilizzare i moduli 191 e 192 e deve essere inviata alla sede centrale dell’Inail-Direzione centrale rapporto assicurativo. Via raccomandata AR (Sede centrale dell’Inail-Direzione

centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma) o via pec dcra@postacert.inail.it.

Queste le scadenze. Domande 2016, ovvero sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2015: 18 marzo 2017. 2017, sentenze depositate nel 2016: 28 febbraio 2017. 2018, sentenze depositate nel 2017, 28 febbraio 2018.

Il fondo è destinato anche gli autonomi e agli addetti ai servizi portuali complementari. La circolare riporta quindi istruzioni per le integrazioni delle domande presentate prima della pubblicazione della circolare stessa; domande per gli eredi minorenni; tempi e modalità di erogazione sia per quanto riguarda gli aventi diritto che il soggetto debitore.

Info: Inail circolare n.7 del 9 febbraio 2017

