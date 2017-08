ROMA – Pensione inabilità per esposizione professionale ad amianto. Con messaggio 3249 del 4 agosto 2017 Inps ha fornito indicazioni sulle procedure per la presentazione delle domande in merito alla pensione introdotta dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 articolo 1, comma 250, e dal Decreto attuativo 18 luglio 2017.

Come previsto dal citato decreto le domande per il 2017 dovranno essere presentate entro il 16 settembre 2017. Le procedure istituite da Inps riguardano sia l’invio della richiesta sia la verifica del requisito precedente l’invio.

“La procedura telematica per la trasmissione delle domande è stata aggiornata con i nuovi prodotti WebDom creati per l’invio della domanda di verifica del requisito e per la domanda di pensione di inabilità:

“Verifica del requisito a pensione di inabilità Art. 1, c. 250, legge 232/2016.

Gruppo: 0007 – Certificazione.

Sottogruppo: 0062 – Diritto a pensione.

Tipo: 0168 – Inabilità Art. 1, c. 250, legge 232/2016.

“Pensione di Inabilità articolo 1 comma 250 legge 232/2016”.

Gruppo: 0002 – Inabilità/Invalidità.

Sottogruppo: 0012 – Pensione di Inabilità.

Tipo: 0168 – Inabilità Art. 1, c. 250, legge 232/2016”.

Per le operazioni sarà possibile rivolgersi a un patronato. La prestazione sarà erogata in base ai limiti annuali di spesa disponibili e su monitoraggio delle domande.

Info: Inps messaggio 3249 del 4 agosto 2017

