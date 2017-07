ROMA – Lavoratori con gravi patologie professionali da amianto. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio il Decreto 31 maggio 2017 dei Ministeri Lavoro e Finanze con disciplina, modalità di presentazione e scadenze per la richiesta di pensione di inabilità. Prevista per i lavoratori indicati dalla Legge di bilancio 2017 art. 1, comma 250.

La pensione spetta a persone che per cause lavorative e di servizio sono affette da mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare, asbestosi.

Devono essere in possesso del requisito contributivo di almeno cinque anni nella vita lavorativa, aver ottenuto il riconoscimento di malattia professionale.

La pensione viene erogata da Inps nei limi di fondo che sono di 20 milioni per il 2017 e 30 milioni dal 2018. Le domande in eccesso saranno catalogate e affrontate secondo criteri di anzianità anagrafica e contributiva e data di presentazione della domanda.

Le domande vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno, per il 2017 entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in GU quindi verosimilmente entro sessanta giorni dal 18 luglio 2017.

Inps e Inail provvederanno a pubblicare le istruzioni operative necessarie per l’invio delle richieste.

Info: Ministero Lavoro, decreto benefici previdenziali gravi patologie amianto

