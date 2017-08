TRIESTE – Bonifica amianto. È stato pubblicato dalla Regione Friuli un avviso per contributi per la rimozione e lo smaltimento di amianto da edifici di proprietà di imprese. Avviso per micro, piccole, medie e grandi imprese, approvato con Decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017, n. 0168/ Pres BUR 2 agosto 2017 n.31.

Il finanziamento riguarda i seguenti interventi da realizzare dopo la presentazione della richiesta: trasporto e smaltimento materiali amianto (“ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza”), analisi di laboratorio, piano di lavoro articolo 256 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, spese per certificazione articolo 41 bis della Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.Non ammissibili le spese per la sostituzione di materiale rimosso e per rapporti giuridici.

Importi massimi: 15.000 euro micro imprese e 50% della spesa; 40% spesa e 30.000 euro piccole e medie imprese, 30% e 40.000 euro grandi imprese.

Non posso partecipare al bando le realtà in scioglimento, liquidazione volontaria o in procedure concorsuali, quelle che non hanno rispettato la normativa sulla sicurezza sul lavoro, imprese che gestiscono servizi pubblici locali, destinatarie di sanzioni interdittive.

Struttura competente è il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia. Le domande vanno inviate per il 2017 entro il 2 ottobre. Per gli anni successivi dal 1° al 28 febbraio.

Sul sito della Regione Friuli il Regolamento completo e i modelli necessari.

Info: Regione Friuli contributi smaltimento amianto edifici imprese

Leggi

Notizie sicurezza sul lavoro Friuli Venezia Giulia

Ti potrebbe interessare