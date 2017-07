MILANO – Rimozione amianto Comuni e Comunità Montane. È stato indetto dalla Regione Lombardia un nuovo bando per finanziare interventi di rimozione di cemento amianto e materiali contenenti amianto dalle strutture pubbliche. Per incentivare rimozione e smaltimento, convenzioni con aziende addette allo smaltimento dagli edifici domestici.

140.668 euro la dotazione. Possono presentare domanda Comuni, Unioni di Comuni o loro aggregazioni e Comunità Montane della Lombardia che rispondano a tali requisiti:

“a) Avere in essere una convenzione per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, in caso di limitate metrature, con azienda specializzata, iscritta all’Albo Gestori Ambientali quantomeno nelle categorie 10 A e 5 predisposta ai sensi del d.d.u.o. 4523/15;

b) Avere predisposto progetto preliminare di rimozione di cemento-amianto da struttura pubblica;

c) Avere implementato la banca dati di cui al successivo punto C. 1. (registrazione sulla banca dati dei Comuni che hanno attivato la convenzione per rimozione e smaltimento)”.

15.000 euro contributo massimo, finanziamenti a fondo perduto che copriranno totalmente o parzialmente la spesa. Liquidazione contributi 50% con impegno di spesa e 50% a fine lavori-smaltimento.

Domanda su www.siage.regione.lombardia.it, scadenza ore 16:00 del 28 luglio 2017.

Info: Regione Lombardia, contributi una tantum rimozione cemento-amianto

